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"معلومات الوزراء" يطلق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا".. غدًا

06:49 م الأربعاء 06 فبراير 2019
"معلومات الوزراء" يطلق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا".. غدًا

مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن عقد مؤتمر غدًا الخميس، لإطلاق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا" ‏والتي ترصد بشكل تاريخي ومحايد تاريخ وثقافات الشعوب الأفريقية.

وذكر المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أن الموسوعة ترصد تطورات الإدارة في أفريقيا، وتبرز إسهام القارة في الحضارة الإنسانية.

ويتحدث بالمؤتمر، المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومدير دار ‏الكتب والوثائق القومية، ومساعد وزير الخارجية للشئون ‏الأفريقية، ومدير المركز القومي للترجمة.

ويشارك بالمؤتمر لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء من مجلس النواب وخبراء ومتخصصين وأكاديميين وباحثين، وممثلين عن أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية‏ مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومعهد ‏الدراسات الأفريقية.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء موسوعة التاريخ العام لأفريقيا

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