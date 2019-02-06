للتأكد من الاستعداد للأمطار.. جولة لمحافظ القاهرة بوسط المدينة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية لوسط المدينة شملت أحياء (بولاق - الأزبكية - عابدين - غرب القاهرة) اطمأن خلالها على استعدادات الأحياء لمواجهة سقوط الأمطار وعدم وجود أي تجمعات مياه واستعداد شفاطات الأحياء وشركة الصرف الصحي بالأماكن المحددة لها بالقرب من الأماكن المعلومة للمحافظة بتجمع المياه بها وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع المرور وشرطة المرافق بمنع انتظار السيارات في الأماكن غير المخصصة لها ورفع كافة الإشغالات والعمل على تحقيق السيولة المرورية.

كما أكد اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أهمية تكثيف تواجد العمال والمعدات ورفع كافة المخلفات والتأكد من فتح البالوعات وعملها بكفاءة، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة كبائن الكهرباء العامة والتأكد من عدم وجود أي مخلفات حولها وغلقها بإحكام، إلى جانب غلق كافة فتحات أعمدة الكهرباء وعدم خروج أي أسلاك منها.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محسن المأمون، رئيس هيئة النظافة، ورؤساء الأحياء المعنية.