وزير التموين: احتياطي السلع الأساسية يكفي 4 أشهر

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحيتاطي الاستيراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، الأمر الذي لم يحدث من قبل.

وأوضح المصيلحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والمقدمة من أعضاء المجلس له، أن احتياطي القمح يكفي ما بين 3 : 6 أشهر وكذلك الأمر بالنسبة للسكر الذي يصل ما بين 4:4 أشهر فضلا عن مد اتفاقية اسيتراد اللحوم مع السودان إلى عام 2020.

وأضاف، أن اللحوم السودانية لم يزد سعرها منذ 3 سنوات رغم تعويم الجنيه السوادني، بجانب الانخفاض الكبير في أسعار اللحوم المحلية.

وطالب المصيلحي، بضروة دعم صناعة الدواجن؛ لأننا قاربنا على الاكتفاء الذاتي، وبها الكثير من الاستثمارات وتباع حية بـ21 جنيهًا والمذبوح بـ35 إلى 37 جنيهًا، بعد أن كان سعرها العام الماضى 45 جنيهًا، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية بالنسبة للسلع التموينية أننا نستورد 60% من منتجاتنا، بما فيها الزيت الخام.