"الإسكان" تكشف خريطة طرح الشقق والأراضي في المدن الجديدة خلال 3 أشهر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح ما يقرب من 30 ألف قطعة أرض للأفراد ضمن محور "إسكان اجتماعي ومميز وأكثر تميزًا" خلال 3 أشهر المقبلة.

وأضاف عباس لـ"مصراوي"، أن طرح المرحلة الثانية من مشروع جنة سيكون وفقًا لاستراتيجية جديدة، حيث سنكتفي بطرح المشروع في مدينة أو أو ميدنتين وفقًا لحجم تنفيذ المشروع بكل مدينة، بدلًا من طرح عدد كبير من الوحدات في أكثر من مدينة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية في مصلحة الحاجزين، كما سيكون عمليات طرح مستمرة في كل المدن.

وأكد عباس أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من وحدات العاصمة الإدارية بجانب أول طرح للفلات بالحي الثالث خلال شهرين، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية ستكون أقل عن 3 آلاف وحدة، وسيكون سعر المتر قريب جدًا من أسعار المرحلة الأولى والذي وصل إلى 11.250 جنيه.

وأشار عباس إلى أنه سيتم البدء في تسليم وحدات المرحلة الأولى الذي تم طرحها العام الماضي قبل 30 يونيو المقبل، وقبل الموعد المتفق عليه مع الحاجزين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 70% من مرافق الملحلة الأولى للعاصمة الإدارية فتم ضخ حتى الآن 5 مليارات جنيه.

وأكد أنه من المقرر أن يتم طرح أول وحدات في المنصورة الجديدة ضمن مشروعي "سكن مصر" و"جنة" خلال أيام، لافتًا إلى أن خطة الوزارة في 2019 هي وضع أساسات للمشروعات الإسكان المختلفة في مدن الجيل الرابع التي تم تدشينها مؤخرًا، لتكون المدن لها قوام قوي، ومن ثم يتم طرح أراضي بها.​