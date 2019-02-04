وزيرة الثقافة تلتقي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

كتب- محمد عاطف:

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، اليوم الإثنين، الدكتور يوسف بن أحمد العيثمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بمركز مصر للمعارض الدولية، لتعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين مصر والمنظمة.

وقالت عبد الدايم إن الدول الإسلامية تتميز بتراث حضاري ثرى ومتنوع يعكس العديد من القيم السامية والمعاني النبيلة التي يجب إبرازها أمام العالم لتأكيد سمو وسماحة الدين الإسلامي وترتكز إلى معتقدات تدعو للمعرفة وتحث على التسامح ونبذ العنف والتطرف، مشيرةً إلى أن المهرجان الثقافي والفني الأول للمنظمة - والذي تحتضنه مصر - جاء كنواة لبداية التواصل في هذا المجال

من جانبه، تقدم العثيمين بالشكر لمصر حكومة وشعبًا لاستضافة الدورة الأولى من المهرجان الثقافي والفني للمنظمة والذي يهدف إلى تقديم الأمة الإسلامية كأمة جامعة وتقريب المسافات بين الدول الأعضاء.

وأكد حرص المنظمة على أن تقام الدورة التأسيسية منه في مصر مهد الحضارة وراعية للإبداع وذلك لما تتمتع به من مقومات تنظيمية وبشرية احترافية تؤهلها لإعداد فعاليات ناجحة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الثقافة المصرية والمنظمة.

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