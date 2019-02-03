مايا مرسي: انعقاد "الاجتماع الإقليمي الأفريقي التشاوري" لمناقشة وضع المرأة

كتب- محمد نصار:

يعقد المجلس القومي للمرأة "الاجتماع الإقليمي التشاوري الوزاري الإفريقي للجنة وضع المرأة في دورتها الثالثة والستين CSW 63 " بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال الفترة من 3 - 6 فبراير 2019 في القاهرة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس أن هذا الاجتماع تحضيري يعقد للمرة الأولى في مصر، وكان يعقد كل عام بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا قبل فعاليات اللجنة بالأمم بنيويورك.

وأضافت مرسي، في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات موحدة، وبلورة موقف أفريقي موحد حول الموضوع المطروح مناقشته وهو "نظم الحماية الاجتماعية وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة".

وأكدت أن المؤتمر التحضيري يتضمن اجتماعًا مع الخبراء بالقارة الأفريقية خلال يومي "3 - 4" فبراير، يعقبة اجتماعًا بالوزراء بالقارة خلال يومي "5 - 6" فبراير، بهدف تعريفهم بأهداف لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وأي تقدم حادث في الوضع الراهن، والربط بين الثلاث محاور التي ستناقشها اللجنة هذا العام، والتقدم المحرز في إفريقيا، والتعرف من الوزراء على التحديات والعقبات التي تواجههم في هذا المجال.