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    أمطار ورياح في الطريق.. الغيوم تغطي سماء القاهرة- صور

    02:44 م الخميس 28 فبراير 2019
    أمطار ورياح في الطريق.. الغيوم تغطي سماء القاهرة- صور

    الغيوم تغطي سماء القاهرة

    كتب- إسلام ضيف:
    تصوير- محمد حسام الدين:
    شهد طقس اليوم انتشارًا للسحب والغيوم، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة.
    في السياق نفسه قال أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتمثل في انخفاض كبير بدرجات الحرارة.
    وأوضح "عبدالعال" في تصريحات سابقة لمصراوي، أنه من المتوقع سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، خفيفة ومتوسطة على القاهرة وبعض محافظات الصعيد.
    وأشار إلى أن سقوط الأمطار يصحبه نشاط للرياح بسرعة 25 عقده، لا تصل إلى حد العاصفة.
    بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا ترجع إلى وجود منخفض جوي يأتي من شمال البلاد، على أن تتحسن الأحوال الجوية بدءا من يوم السبت المقبل.

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