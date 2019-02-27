أول إجراء حكومي بشأن حادث محطة مصر

"حسابًا عسيرًا".. مدبولي يكشف ماذا قال السيسي عن حادث محطة مصر؟

كتبت- ياسمين محمد وأحمد نجيب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حتى الآن لم يُحدد المتسبب في حادث حريق محطة مصر الذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الأربعاء، انحدار جرار وردية رقم 2303، واصطدامه بالجدار الخرساني في نهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، الأمر الذي أسفر عن نشوب حريق، نتج عنه عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تفقده موقع الحادث، برفقة عدد من الورزاء، أنه إلى جانب أعمال النيابة العامة، تقرر تشكيل لجنة على أعلى درجة من الفنية؛ لتحديد المتسبب عن الحادث، لحسابه حسابًا عسيرًا.

وقال إن العديد من الوزارات تضطلع بدورها في الحادث، مشيرًا إلى أنه وجه وزيرة الصحة لمستشفى الهلال؛ لتفقد المصابين، ووزير النقل حضر على الفور لمعرفة ملابسات الحادث، كما حضرت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لحصر أعداد المصابين والمتوفيين؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أسرهم.

وأكد أن الدولة تتحرك للتخفيف عن أسر الضحايا، مقدمًا خالص العزاء لهم، ومؤكدًا محاسبة المتسبب.