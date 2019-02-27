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    الإسعاف: نتعامل مع حريق محطة مصر.. والدفع بـ20 سيارة

    10:14 ص الأربعاء 27 فبراير 2019
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    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه يجرى حاليا التعامل مع الحريق الذي نشب بمحطة قطارات رمسيس صباح اليوم الأربعاء.

    وأوضح جاد، لمصراوي، الأربعاء، أنه جرى الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث .

    وأكد رئيس هيئة الإسعاف أنه لم يتلق حصرا حتى الآن بعدد الوفيات والإصابات.

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