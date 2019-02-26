وزير الأوقاف: افتتاح 15 مدرسة علمية لتجديد الخطاب الديني

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، افتتاح 15 مدرسة علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى 189 مدرسة على مستوى الجمهورية حتى الآن وسيتم إعلان مدارس جديدة تباعًا.

وأوضح وزير الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء- أن افتتاح تلك المدارس يأتي في إطار سعي وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الديني والاهتمام بالعلوم الشرعية والثقافية وفق المنهج المعتدل الوسطى.

وأشار إلى أنه تم إعلان مديريات الأوقاف التي تتبعها تلك المدارس الجديدة بالمساجد الكبرى وهي مديريات الوادي الجديد والقاهرة والشرقية والبحر الأحمر وكفر الشيخ وبنى سويف والأقصر ودمياط وكذلك الكتب العلمية التي يتم تدريسها ومنها (المنتخب في التفسير والشمائل المحمدية وتدريب الراوي وبداية المجتهد ونهاية المقتصد) وكذلك أسماء الأئمة التي تقوم بالتدريس في إطار حرص الوزارة على الشفافية والمتابعة