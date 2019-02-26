ننشر أول صور لتشطيبات الفلل في العاصمة الإدارية الجديدة

"أرجو ألا تفرضوا علينا أمرًا".. 15 رسالة من السيسي في ختام القمة العربية

كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - نادر نبيل:

انتهت هيئة المجتمعات المحتمعات العمراني، من تنفيذ ما يقرب من 70% من أول فلل في العاصمة الإدارية، والذي يحمل اسم "المقصد".

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج"، والتي تتولى تسويق المشروع، إن الكمبوند يقام على مساحة 211 فدانًا ويعد تحفة معمارية، حيث تم تصميم بعض الوحدات على الطراز المعماري الحديث، وأخرى على طراز مدن البحر المتوسط.

وأضاف أن مساحات الفيلات المنفصلة تبدأ من 380 حتى 570 مترًا مربعًا و"التوين هاوس" من 413 حتى 424 مترًا مربعًا و"التاون هاوس" من 370 حتى 400 متر مربع، وتضم الوحدات من 3 غرف حتى 5 غرف نوم وجميعها يعلوها "بنت هاوس" ولها حدائق خاصة وتتمتع بالخصوصية التامة.

وأكد القاضي أن جميع الإنشاءات ونسب الإنجاز سبقت كل المخططات وفاقت التوقعات، فجميع وحدات المقصد مبنية بالكامل وسيبدأ تسليمها على أعلى مستوى من التشطيب الخارجي والداخلي في هذا العام وهذا حدث غير مسبوق، بحسب ما قال.

يشار إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.

ووقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، في وقت سابق بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج"، تقوم من خلاله الشركة بإدارة التطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لـ7 مشروعات جديدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.​