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    مندوب السعودية يطالب بالأخذ بملاحظاته والسيسي يرد

    02:05 م الإثنين 25 فبراير 2019
    مندوب السعودية يطالب بالأخذ بملاحظاته والسيسي يرد

    الرئيس السيسي في القمة العربية الأوروبية

    كتب- محمد نصار:

    أبدى ممثل المملكة العربية السعودية، اعتراضه على عدم الأخذ بملاحظاته ضمن البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية.

    وقال ممثل المملكة، خلال أعمال الجلسة الختامية للقمة: "قدمنا بعض الملاحظات والنقاط لكن هذا البيان لم يتضمن أي منها".

    ليعقب الرئيس السيسي، مطالبًا السفير أحمد أبوالغيط، رئيس جامعة الدول العربية، بالرد.

    ورد أبوالغيط، بأنهم تلقوا بعض الصياغات المقترحة من الإمارات والبحرين والسعودية.

    وتابع أبو الغيط: "تحاورنا مع الجانب الأوروبي ورأينا أن يقتصر البيان على وضعه الحالي، وأن نتلقى كل هذه المقترحات بالتعديلات ونوزعها على الاتحاد الأوروبي وباقي دول العضوية التابعة للجامعة العربية، وبالتالي يحاط الجميع بالكامل بهذه الرؤى".

    السعودية القمة العربية الأوروبية أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية السيسي

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