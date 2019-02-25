مندوب السعودية يطالب بالأخذ بملاحظاته والسيسي يرد

كتب- محمد نصار:

أبدى ممثل المملكة العربية السعودية، اعتراضه على عدم الأخذ بملاحظاته ضمن البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية.

وقال ممثل المملكة، خلال أعمال الجلسة الختامية للقمة: "قدمنا بعض الملاحظات والنقاط لكن هذا البيان لم يتضمن أي منها".

ليعقب الرئيس السيسي، مطالبًا السفير أحمد أبوالغيط، رئيس جامعة الدول العربية، بالرد.

ورد أبوالغيط، بأنهم تلقوا بعض الصياغات المقترحة من الإمارات والبحرين والسعودية.

وتابع أبو الغيط: "تحاورنا مع الجانب الأوروبي ورأينا أن يقتصر البيان على وضعه الحالي، وأن نتلقى كل هذه المقترحات بالتعديلات ونوزعها على الاتحاد الأوروبي وباقي دول العضوية التابعة للجامعة العربية، وبالتالي يحاط الجميع بالكامل بهذه الرؤى".