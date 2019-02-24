تفاصيل الملتقى السنوي الـ12 لمنظمات المجتمع المدني

كتب- محمد نصار:

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الملتقى السنوي الثاني عشر لمنظمات المجتمع المدني بالوجه القبلي وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بعنوان "العمل الأهلي والتنمية في مصر - أدوار ومسئوليات" ضمن خطة و برامج المجلس لدعم الشراكة مع منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.



وشارك في أنشطة وفاعليات الملتقى، رؤساء الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط وجامعة أسيوط و46 من ممثلي الجمعيات بمحافظات الوجه القبلي (بني سويف - أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر- أسوان - نصر النوبة) وبحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية.

ويأتي الملتقى في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، واستكمالًا للجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتضمن الملتقى جلسات عامة حول دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية وتعديلات قانون العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017، ورشة عمل متخصصة حول المراجعة الدورية الشاملة UPR لمناقشة التقدم المحرز في توصيات المراجعة الدوريةالشاملة والتي شارك فيها ممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة.

كما ناقش المشاركون في أعمال الملتقى دور ومسئولية القطاعات الحكومية وغير الحكومية في دعم التنمية في المجتمع المحلي وسبل وآليات التعاون والتنسيق من أجل توحيد الجهود المجتمعية والاستفادة منها في التوصل إلى حلول واقعية للمشكلات والقضايا المجتمعية، وأهم التعديلات التي تم التوصل إليها خلال الحوارات المجتمعية التي نظمها المجلس ووزارة التضامن والجهات المعنية، وتفاعل الحكومة مع التوصيات التي وافقت مصر على قبولها في المراجعة الدورية الشاملة عام 2014.