  • عاجل:"جنيهات ذهب وملايين".. الرقابة الإدارية تكشف عن 4 قضايا رشوة جديدة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خطاب البشير تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    الرقابة الإدارية تضبط عميد كلية بتهمة الرشوة: "50 ألف جنيه كل ترم"

    10:00 ص الأحد 24 فبراير 2019
    الرقابة الإدارية تضبط عميد كلية بتهمة الرشوة: "50 ألف جنيه كل ترم"

    أرشيفية

    كتب- أحمد جمعة ومحمد سامي:

    تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عميد بإحدى الكليات، و مدرس مساعد بذات الكلية، لتقاضي الأول 50 ألف جنيه، على السبيل الرشوة من الثاني مقابل موافقته على استمراره ‏في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وندب زوجته للعمل بذات البرنامج ‏والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.

    وأشارت التحريات إلى تقاضي المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسي، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

    هيئة الرقابة الإدارية قضية رشوة النيابة العامة

    الخبر التالى:

    القبض على رئيس إدارة بالطرق والكباري في قضية رشوة: "تقاضى 30 جنيهًا ذهبًا"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان