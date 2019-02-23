مسؤول أوروبي لمصراوي: حضور القادة بقمة شرم الشيخ "استثنائي"

كتب- إسلام ضيف:

قال مسؤول بالمجلس الأوروبي، إن نحو 24 من قادة دول الاتحاد الأوروبي -من أصل 28 عضوًا- سيشاركون في أعمال القمة العربية- الأوروبية التي ستُعقد بشرم الشيخ على مدار يومي الأحد والاثنين المُقبلين، واصفًا الحضور الأوروبي في القمة بـ"الاستثنائي".

وتنطلق القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، ويترأسها كلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي.

وأوضح المسؤول الأوروبي -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن 4 دول أوروبية فقط ستشارك بوزراء خارجيتها هي: فرنسا، إسبانيا، لاتفيا، ليتوانيا.

وتتناول القمة عددًا من القضايا الحيوية، كتغير المناخ، الهجرة، الأوضاع الإقليمية، الاستثمار والتجارة، الأمن، مكافحة الإرهاب.

وأشار المسؤول، إلى مشاركة 21 دولة عربية في القمة، لافتًا إلى دعوة قطر لحضور أعمال القمة، فيما لم يتم توجيه الدعوة لأياً من أطراف النزاع السوري، "سواء من نظام بشار الأسد أو المعارضة السورية" حد قوله.

وأكد المسؤول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، صباح الأحد قُبيل انعقاد القمة.



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