شديد البرودة ليلًا والقاهرة 11.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات، ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 08 19

مطروح 08 18

السلوم 07 18

سيوة 04 20

بورسعيد 11 18

دمياط 12 18

الزقازيق 09 19

الإسماعيلية 08 20

السويس 08 19

العريش 08 19

رفح 07 18

رأس سدر 10 20

نخل 02 18

نويبع 14 21

طابا 12 18

كاترين 01- 13

الطور 12 21

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 10 20

بنى سويف 09 20

المنيا 07 20

أسيوط 06 20

سوهاج 07 21

قنا 08 23

الأقصر 08 24

أسوان 10 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 06 23

الشلاتين 14 25

ابو رماد 14 24

راس حدربة 15 24

حلايب 16 24​