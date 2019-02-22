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    شاهد معجزة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

    07:03 ص الجمعة 22 فبراير 2019
    شاهد معجزة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

    تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

    مصراوي:

    بدأت اليوم الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل فى تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة، واستمرت لمدة 20 دقيقة، فى ظاهرة فرعونية فريدة تتكرر مرتين فقط كل عام.

    وحضر الحدث 5 وزراء وهم الآثار والاستثمار والثقافة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى سفراء 23 دولة إفريقية.

    وكان معبد أبوسمبل استضاف عروض 23 فرقة للفنون الشعبية مشاركة فى المهرجان من مختلف الدول العربية والإفريقية والأجنية بإشراف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، علاوة على الفرق المصرية حيث قدمو عروضهم الفنية بصحن معبدى أبوسمبل و التى تبرز التراث الإنسانى والفنى لكل دولة ليختتم المهرجان بعرض فنى بعنوان " أفريقيا شعب واحد ".

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    ظاهرة تعامد الشمس معبد أبو سمبل ظاهرة فرعونية ظاهرة فريدة وزارة الآثار

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