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    "الري": إزالة 29 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات اليوم

    11:12 م الخميس 21 فبراير 2019
    "الري": إزالة 29 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات اليوم

    إزالة التعديات - أرشيفية

    كتب- أحمد مسعد:

    شنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري خلال حملة مكبرة اليوم في نطاق محافظات (البحيرة والدقهلية والمنيا)، حملة إزالة لـ29 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 44 ألفا و849 حالة تعد.

    وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

    وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

    إزالة التعديات نهر النيل وزارة الري حملة أملاك الدولة

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