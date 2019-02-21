وزيرة الثقافة: مهرجان أسوان حقق نجاحًا باهرًا

القاهرة - أ ش أ:

أكدت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن مهرجان أسوان حقق نجاحا باهرا خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى تميز المهرجان في دورته الثالثة إذ يأتي خلال اختيار أسوان كعاصمة للشباب وتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وقالت عبد الدايم - خلال كلمتها حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق - إن المهرجان واعد من خلال التجارب الجادة التي تطرح قضايا للمرأة، معربة عن شكرها للقائمين على المهرجان.

وانتهت فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور، مدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا والمخرج داود عبدالسيد والفنان باسم سمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.

وحرص على حضور الحفل أيضا الفنان أحمد وفيق ومادلين طبر ونور اللبنانية وجيهان خليل والإعلامي عمرو عبد الحميد والناقد طارق الشناوي والفنان شريف رمزي والمنتج محمد العدل والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والفنانة التونسية درة والدكتورة غادة جبارة ويسرا اللوزي والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة هالة خليل، وقدم حفل الافتتاح المذيعة جاسمين طه.

وقالت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس أمناء مهرجان أسوان ، إنها تقدم الشكر لكل حضور الدورة و الوزيرة إيناس عبدالدايم لأنها تستحق الشكر على جهودها وتذليلها كل العقبات.

وتمنت التلاوي - في نهاية كلمتها - أن يسهم المهرجان في عودة شخصية مصر وأكدت أن اختيار أسوان يرجع في المقام الأول لشعبها المضياف الكريم وأنها توقن أن تمازج مصر بين الكتاب والمثقفين والفنانين سيعود لمصر.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة منة شلبي، وقالت في كلمتها: "شكرا للبلد الجميلة أسوان وللوزيرة بالمحافظة بطبيعتها هي الأكثر قربا من قلبي والسينما هي الحلم والسحر والحياة وتحيا مصر وتحيا السينما".

كما كرمت إدارة المهرجان النجمة العالية باربرا بوشية والفنانة محسنة توفيق التي أكدت أن تكريمها اعتراف بفضل الناس عليها ولولا استقبالهم لم تكن موجوده اليوم، مشيرة إلي أن أهل مصر الحقيقين هم من علموها كل شئ.