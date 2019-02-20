  • عاجل:مباشر.. الاهلي - الداخلية .. الدوري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    "المعجزة الصينية".. بدء صب القواعد الخرسانية لأبراج العاصمة الإدارية

    08:16 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    • عرض 6 صورة
    • عرض 6 صورة
    • عرض 6 صورة
    • عرض 6 صورة
    • عرض 6 صورة
    • عرض 6 صورة

    ​كتب- إسلام ضيف:

    أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، بدء صب القواعد الخرسانية لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة.

    وقال "يونس" في منشور له على موقع "فيسبوك"، إن البرج الذي بدأ العمل به يحمل رقم C02، لافتًا إلى أن صب الخرسانة سيمتد لمدة يومين.

    وأضاف: "مصر ترى المعجزة الصينية على أراضيها".

    ووصف المتحدث باسم وزارة الإسكان أبراج العاصمة الإدارية الجديدة بأنها "تناطح السحاب"، متابعًا: "نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لنبنى مصر الجديدة.. تحيا مصر".

    العاصمة الإدارية هاني يونس وزارة الإسكان

    الخبر التالى:

    الصحة تُحذر من دواء "مجهول" بالأسواق: إجراءات قانونية ضد متداوليه (مستند)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان