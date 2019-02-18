رئيس "السكة الحديد" يتفقد ورش الإشارات بفرز القاهرة ويحيل مسئولين للتحقيق

كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم الاثنين، ورش الإشارات الإنتاجية بمنطقة فرز القاهرة؛ لمتابعة عمليات إنتاج المهمات اللازمة للإشارات الميكانيكية والتأكد من إجراءات السلامة والجودة بالورش.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن رسلان وجه خلال الجولة بضرورة قيام جميع العاملين بأداء واجبات عملهم طبقا لما تتطلبه المرحلة الحالية من الانضباط الكامل في العمل من أجل رفع مستوى الخدمة المقدمة، كما شدد على مدير الورشة بضرورة الالتزام بمعايير الجودة وقرر إحالة بعض المستويات الإشرافية للتحقيق.

وقال رئيس الهيئة، إن ورش الإشارات تقوم بعمل جميع المهمات اللازمة لنظم الإشارات الميكانيكية والبلوكات، وبعض المهمات من الجلب والبنوز ولقم الفرامل والأبواب الخاصة بالعربات والجرارات.