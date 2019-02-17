  • عاجل:كاترين صفر والقاهرة 10.. الأرصاد تعلن بالدرجات تفاصيل طقس الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    رئيس الدستورية العليا: حصار الإخوان للمحكمة ذكرى "سيئة".. والقضاء سند للحاكم

    07:17 ص الأحد 17 فبراير 2019
    رئيس الدستورية العليا: حصار الإخوان للمحكمة ذكرى "سيئة".. والقضاء سند للحاكم

    المحكمة الدستورية العليا

    كتب- محمد قاسم وحسن مرسي:

    قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حصار جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية عام 2012، ذكرى "صعبة وسيئة للقضاة إلا أنها لم تؤثر فينا".

    وأضاف جبالي في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أمس السبت، أن تلك الواقعة كانت نقطة فارقة في تاريخ القضاء المصري، مشددًا على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستوريا العليا.

    وتابع: "أصدرنا أحكامًا عديدة في عهود مختلفة ضد الحكومة ولم يحدث مثل ذلك، ولا يمكن وأن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحاكم الدستورية والعليا في الدول المتقدمة".

    وأضاف أن أحكام القضاء المصري تقابل بالإشادة ولا يستطيع أحد انتقاد أحكامنا، مؤكدًا أن "القضاء في النهاية سند للحاكم حتى لو أصدر حكمًا ضده، لأنه يصبح أمام الدول الأخرى أن لديه قضاء مستقل".

    وفي شهر ديسمبر من عام 2012، حاصر الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك للضغط من أجل عدم القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

    المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي حصار الإخوان جماعة الإخوان إكسترا نيوز

    الخبر التالى:

    كلمة السيسي التاريخية في ميونخ والقمة المصرية الألمانية تتصدران صحف القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان