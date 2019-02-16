البيئة تزيل تراكمات مخلفات صلبة في الشرقية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية

القاهرة- أ ش أ:

أزالت وزارة البيئة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تراكمات من المخلفات الصلبة في شارع الغشام بالزقازيق؛ استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بالقضاء على أي مخالفات بيئية حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن الإدارة البيئية بمركز ومدينة الزقازيق شكلت لجنة بالتنسيق والتعاون مع إدارة شئون البيئة بالزقازيق لفحص شكوى أهالي منطقة شارع الغشام، وقامت اللجنة بفحص شكوى أخرى مقدمة من أهالي قسم الصيادين بالزقازيق للتضرر من وجود أشجار تعيق حركة المرور أمام أحد قاطني الشارع، وكذلك قيام أحد المواطنين بتربية كلاب بالبلكونة الخاصة بمنزله، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة شؤون البيئة بمركز الزقازيق والإدارة البيطرية، تم فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى.

وقامت اللجنة كذلك، بمتابعة أعمال تطهير مصرف منزل ميمون الزراعي بقرية نعمان بمركز فاقوس؛ حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تمهيدا لتغطية هذا الجزء المار داخل القرية، وذلك ضمن متابعة طلب مقدم من أهالي قرية نعمان العارين بمركز فاقوس.