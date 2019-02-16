محافظ الجيزة: تسكين 40 أسرة من عشش السودان بوحدات سكنية كاملة التشطيب

الجيزة- أ ش أ:

حرص محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ، اليوم السبت ، على تفقد مساكن عشش السكة الحديد بشارع السودان بالدقي لتقديم التهاني للأسر المستحقة بالمرحلة الثالثة لتطوير مساكن عشش شارع السودان والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية..متمنياً لهم حياة كريمة بعد الانتهاء من تسكين 40 أسرة منهم.

وصرح راشد بأن إنشاء الـ40 وحدة وتسكين المواطنين بها يمثل نقلة كبيرة في حياة المواطنين تقدمها الدولة لمواطنيها بالمناطق غير الآدمية ؛ وذلك ضمن التوجهات التي تسير بها الدولة في تطوير العشوائيات وتغيير نمط معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد راشد أن أعمال التسكين تمت وفق حصر دقيق سبق إعداده ميدانياً للسكان الأصليين بالعشش من خلال لجان مُشكَّلة من الأجهزة المختصة بالمحافظة..لافتاً إلى أنه يجري إخلاء وإزالة 84 عشة تمهيدا للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع بإنشاء الوحدات السكنية الخاصة بأصحابها.

ووجه رئيس حي الدقي بسرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء والإزالة وتسليم الموقع لمديرية الإسكان بالجيزة حتى يتم البدء في التنفيذ.

ومن جانبها..أبدت الأسر سعادتها لوفاء المسئولين بوعودهم وتكفل الدولة بتوفير أماكن إقامة تضمن مستقبل اجتماعي أفضل لأبنائهم.

وقالت نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة لمياء عبدالقادر : إن الحاصلين على الوحدات السكنية سيحصلون على الخطابات اللازمة لتركيب عدادات الكهرباء من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.

رافق المحافظ بموقع تسليم الوحدات، كل من اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء إيهاب مكاوي رئيس حي الدقي للتسهيل على المستحقين في الحصول على الوحدات. ​