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السيسي: نعمل على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية

10:20 ص السبت 16 فبراير 2019
السيسي: نعمل على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتطلع كعادتها للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وأضاف السيسي في كلمتة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن: "نشهد نزاعات مسلحة وحروب أهلية وأزمات اقتصادية، والتحديات التي تواجه أفريقيا تتطلب تعاونا مع المجتمع الدولي".

وتابع: مصر تعمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية.​

السيسي مؤتمر ميونخ للأمن الاتحاد الأفريقي

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