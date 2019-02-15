بالصور.. الأمطار تغسل شوارع القاهرة والجيزة

كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير- جلال المسيري ونادر نبيل وفريد قطب:

تعرضت القاهرة والجيزة ومناطق متفرقة، مساء الجمعة، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تزامنًا مع موجة الرياح الشديدة بالمحافظات.

ورصدت عدسة "مصراوي"، سقوط الأمطار على أماكن متفرقة في المحافظتين.

وتوقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن تستمر الأمطار على مدار اليوم على أن تقل فرص سقوطها اعتبارًا من ظهر غدٍ السبت، لتقتصر عقب ذلك على السواحل الشمالية.

وعن نشاط الرياح ودرجات الحرارة، قال شاهين، إنه من المنتظر هدوء سرعة الرياح بحلول مساء اليوم الجمعة، على أن تعتدل غدًا على معظم الأنحاء، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة الملحوظ يرجع إلى زيادة نشاط الرياح، متوقعًا أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا اعتبارًا من الغد.