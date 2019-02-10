القصبي : كلمة السيسي خارطة طريق للبناء والتعمير ونبذ الإرهاب بدول أفريقيا



كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال الدورة العادية 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقي.

وأضاف فى بيان صحفى له منذ قليل أنها تعد خارطة طريق للبناء والتعمير ونبذ الإرهاب والتطرف ومواجهة التحديات الأمنية وتحقيق التكامل الاقتصادى خلال فترة تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وتابع القصبي: كلمة الرئيس تعد معالجة قضايا اللاجئين والنازحين وتضع حلول دائمة لمواجتها، وكذلك معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر والتدخل لعلاج النزاعات والصراعات السياسية الداخلية والإقليمية باعتبار دور القاهرة هام ومحوري مع قيادة حكيمة قادرة على قيادة القارة الأفريقية .

وثمن رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا خلال هذا العام ليكون منصة إقليمية وقارية تبرز دور القاهرة الأم في احتضان قادة السياسة والرأي والفكر وصناع السلام وشركاء التنمية لبحث أفاق التعاون بطريقة مستدامة لتحقيق الرخاء والتنمية لشعوب القارة .