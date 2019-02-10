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    السيسي يعلن إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال 2019

    02:11 م الأحد 10 فبراير 2019
    السيسي يعلن إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال 2019

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبت- ياسمين محمد:

    أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال عام 2019.

    جاء هذا خلال كلمته، اليوم الأحد، بجلسة ترأس مصر الاتحاد الإفريقي للعام الحالي، خلال القمة الأفريقية الـ32 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

    وأضاف أن المنتدى سيكون منصة إقليمية وقارية؛ لنبحث معًا آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام، بما يصنع فارقًا ملموسًا في حياة الشعوب.

    وأكد السيسي، أن الإرهاب سيظل سرطانًا خبيثًا يسعى للتغلغل في أجساد الأوطان الإفريقية، ومكافتحه بشكل شامل تتطلب منا تحديد داعميه ومموليه ومواجهتهم سويًا في إطار جماعي وكاشف، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إدراكنا صعوبة تلك المهمة وتعقيدها إلا أنها الطريق الأمثل لاجتزاز الإرهاب.​

    السيسي منتدى أسوان للسلام الاتحاد الإفريقي القمة الأفريقية أديس أبابا

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