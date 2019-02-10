وزير الزراعة يفتتح ورشة عمل "الاتجاهات الحديثة في مكافحة أمراض النباتات"

كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، ورشة العمل التي نظمها معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في مكافحة أمراض النباتات".

وقال وزير الزراعة - خلال كلمته الافتتاحية - إن مركز البحوث الزراعية يشهد النهضة العلمية والعملية على صعيد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال تطوير الأبحاث التطبيقية لتغطية الإنتاج كما ونوعا، وذلك لمحاولة تقليص الفجوة الغذائية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان، بتطبيق الحزم الإرشادية الفنية والتي تصل للمزارع للنهوض بالإنتاج القومي لمصر وزيادة صادرتها الزراعية، في إطار البرنامج القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أبوستيت أهمية ورشة العمل التي ينظمها المركز، حيث تهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال مكافحة الأمراض النباتية، مشيرا إلى أن معهد بحوث أمراض النباتات له دور هام في إنتاج أصناف المحاصيل الاستراتيجية المقاومة للأمراض النباتية سواء كانت حقلية أو بستانية بالتعاون مع المعاهد البحثية المختصة والعمل على الحد من انتشار هذه الأمراض بصورة وبائية وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن من خلال التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي لمنع دخول وانتشار أمراض نباتية جديدة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لا أحد يستطيع أن يغفل دور مركز البحوث الزراعية وتوصياته الإرشادية للمزارعين باتخاذ أفضل العمليات والمعاملات الزراعية لرفع الإنتاج القومي من خلال إقامة دورات تدريبية و ندوات إرشادية حقلية والمشاركة في الحملات القومية.

من جهته، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن معهد بحوث أمراض النباتات يعد واحدا من أهم المعاهد البحثية داخل مركز البحوث الزراعية وله العديد من الإنجازات ومن أهمها التنبؤ بمعدلات الأمراض ومدى انتشارها وعمل حصر شامل للمسببات المرضية تحت ظروف التغيرات المناخية، وكذلك الكشف عنها باستخدام التقنيات الحديثة والوقوف على أهم الاستراتيجيات لتقليل الخسائر الناجمة عنها، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المحصول كما ونوعا، فضلا عن استخدام طرق بديلة وآمنة لمكافحة الأمراض النباتية بديلا عن المبيدات الكيميائية لما لها من أثار ضارة على صحة الإنسان والحيوان والنباتات والبيئة ومن ثم نقل التكنولوجيا للمزارعين والمستثمرين الزراعيين من خلال حملات الإرشاد والتجارب الحقلية.

وأضاف أن ورشة العمل من شأنها وضع حلول مثلى وفعالة لمكافحة مسببات أمراض النبات عن طريق بعض المحاور والتي تتمثل في المبيدات الكيميائية ودورها في مكافحة المسببات المرضية وتشخيص وتعريف المسببات المرضية بالطرق الحديثة حتى يتسنى للمتخصصين توصيف المسببات المرضية بطريقة علمية صحيحة ومن ثم وضع الحلول المثلى للمكافحة وتتناول الورشة أيضا دور النانوتكنولوجي كاتجاه حديث في مكافحة أمراض النبات.

بدوره، قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات إن المعهد يعد من أقدم وأعرق المعاهد البحثية وأحد الأجنحة الرئيسية الهامة لمركز البحوث الزراعية، ومن أهم ركائز البحوث التطبيقية والإرشادية في مجال الزراعة المصرية، حيث يهدف المعهد إلى حماية الإنتاج النباتي من الإصابة بالمسببات المرضية المؤثرة على خفض الإنتاج كما ونوعا من خلال وقف زحف المسببات المرضية الممنوع دخولها إلى مصرنا الحبيبة عن طريق الحجر الزراعي الخارجي بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي أو استخدام أحدث التقنيات العلمية التطبيقية المستخدمة في المكافحة سواء كانت زراعية أو حيوية أو كيميائية آمنة مع الاستعانة بنظام الانذار المبكر في التنبؤ بالأمراض أو باستخدام أحدث تقنيات النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة أو من خلال إنتاج أصناف نباتية مقاومة للأمراض بالتعاون مع المعاهد البحثية المعنية.

وأشار خليل إلى أن المعهد يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية في التشخيص والتعريف والمكافحة، مع التركيز على المبيدات الحيوية والكيميائية الآمنة واستنباط الأصناف النباتية المقاومة للأمراض، كما يساهم المعهد في فتح أسواق خارجية تصديرية جديدة من خلال تصدير محاصيل حقلية وبستانية خالية من المسببات المرضية الحجرية الممنوعة.

وعلى هامش فعاليات ورشة العمل، قام وزير الزراعة بتكريم عدد من أساتذة وعلماء معهد بحوث أمراض النباتات، ممن تقلدوا مناصب رفيعة بوزارة الزراعة وهم: الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الأسبق، والدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق، والدكتور صفوت الحداد نائب الوزير السابق، والدكتور أحمد شلبي المستشار الثقافي الزراعي بروما، فضلا عن علماء المعهد الحاصلين على جوائز الدولة حديثا.​