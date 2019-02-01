ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد ترشحه على منصب النقيب

كتب- مصطفى علي:

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الشكر والتقدير لأعضاء نقابة الصحفيين على مشاعرهم الطيبة بعد إعلانه أمس الترشح لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها فى مارس المقبل.

وقال "رشوان"، فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، الجمعة: "الزميلات والزملاء أعضاء نقابة الصحفيين، خالص الشكر والتقدير لمشاعركم التي غمرتني منذ إعلان عزمي على خوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب والهدف الأساسى هو لم الشمل وإنقاذ المهنة وبدعمكم ومساندتكم فقط سنستطيع تحقيقه بإذن الله".

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن أمس عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها مارس المقبل.

وأضاف رشوان: "يشرفنى كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية".