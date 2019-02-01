مدبولي يلتقى السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيرا سونجوى، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مؤكدًا التطلع لمزيد من التعاون خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بما يعود بالنفع والتنمية على شعوب القارة.

وأشادت سونجوى بالتنسيق القائم بين اللجنة ووزارة التخطيط في مصر حيال خطط التنمية، وبمقدمتها خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة التنمية في أفريقيا ٢٠٦٣، بالإضافة إلى آليات إدارة الصناديق السيادية.

وأضافت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن اللجنة تعمل على مساعدة دول القارة الأفريقية على إدماج أجندة ٢٠٦٣ ضمن خططها التنموية على المستوى القومي، مشيدة بما اتخذته مصر من إجراءات في هذا الصدد.

وأكدت سونجوى أن اللجنة تعمل كذلك على مساعدة الدول الأفريقية على إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل استثماراتها، لا سيما وأنه لا يمكن لأية دولة أن تحقق نمواً مستداماً دون تمويل للاستثمارات اللازمة لنموها الاقتصادي.

واختتمت حديثها بالإعراب عن تطلعها للتعاون مع مصر خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقي، خاصة في المجالات التي تحظى بالأولوية لدى شعوب القارة مثل الصحة، مشيدة في هذا الصدد بالمبادرات الناجحة وغير المسبوقة للرئيس السيسي في مجال دعم وتعزيز الرعاية الصحية في مصر.