نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في تنفيذ حملات مرورية مكثفة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة.

ففي إطار تطبيق المنظومة الإلكترونية للمرور، تم سحب 758 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس 2021، وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.

الداخلية تسحب 758 رخصة لمخالفين الملصق الإلكتروني

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 1226 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في خطوة تهدف لضمان السلامة العامة وتقليل حوادث الطرق.

رفع 43 مركبة متروكة ومتهالكة من شوارع القاهرة والجيزة

وفي القاهرة والجيزة، تمكنت الإدارة العامة للمرور من رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن حملات مكبرة لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها لتطبيق القانون، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق سيولة مرورية في مختلف الشوارع والمحاور.