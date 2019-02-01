  • عاجل:برقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية في القاهرة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    الأوقاف: الخطبة المسموعة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

    01:57 ص الجمعة 01 فبراير 2019
    الأوقاف: الخطبة المسموعة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

    الدكتور محمد مختار جمعة

    القاهرة - أ ش أ:

    قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الوزارة لا تألو جهدًا في الوفاء بواجبها الدعوي والاجتماعي تجاه جميع أبناء المجتمع ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

    وأضاف الوزير - في بيان صحفي أمس الخميس - أن بث ونشر الخطبة المسموعة أسبوعيًا هو وفاء بحق الأئمة والخطباء المكفوفين الذين نريد أن نيسر لهم التعامل مع الخطبة سماعًا دون حاجة إلى قارئ يقرأ لهم.

    وأشار الوزير إلى أن هذه الخطبة ستكون متاحة بقراءة صحيحة لكل من يريد الاستماع إليها سواء من الأئمة أم من غيرهم، فالهدف وصول الفكر الوسطي المستنير إلى أكبر عدد يمكننا الوصول إليه داخل مصر وخارجها.

    كما سيتم التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لنشر الخطبة مترجمة إلى لغة الإشارة أسبوعيًا على موقع الوزارة وفاء بحق فئة مهمة من أبناء المجتمع وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

    محمد مختار جمعة ذوي الاحتياجات الخاصة الخطباء المكفوفين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان