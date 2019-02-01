الأوقاف: الخطبة المسموعة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الوزارة لا تألو جهدًا في الوفاء بواجبها الدعوي والاجتماعي تجاه جميع أبناء المجتمع ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الوزير - في بيان صحفي أمس الخميس - أن بث ونشر الخطبة المسموعة أسبوعيًا هو وفاء بحق الأئمة والخطباء المكفوفين الذين نريد أن نيسر لهم التعامل مع الخطبة سماعًا دون حاجة إلى قارئ يقرأ لهم.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطبة ستكون متاحة بقراءة صحيحة لكل من يريد الاستماع إليها سواء من الأئمة أم من غيرهم، فالهدف وصول الفكر الوسطي المستنير إلى أكبر عدد يمكننا الوصول إليه داخل مصر وخارجها.

كما سيتم التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لنشر الخطبة مترجمة إلى لغة الإشارة أسبوعيًا على موقع الوزارة وفاء بحق فئة مهمة من أبناء المجتمع وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة.