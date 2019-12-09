"نقل الكهرباء": 19.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات خلال العام المالي 2018 / 2019

كتب- محمد صلاح:

أعلنت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الاثنين، أن حجم الاستثمارات المنصرفة خلال العام المالي (2018 / 2019) بلغت 5ر19 مليار جنيه..مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تعد الأكبر منذ إنشاء الشركة عام 2001.

وقالت مشالي، خلال استعراضها لإنجازات الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن العام المالي 2018 /2019، إن الشركة المصرية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل التشغيل الأمثل والآمن لمنظومة الشبكة الكهربائية وذلك عن طريق إجراء الدراسات لتحديث مكوناتها وتطوير أدائها وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد وعمل توسعة رأسية وأفقية لمكونات الشبكة..موضحة أن الشركة قامت بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت 3ر100% تقريباً.

وأضافت أنه تم وضع الجهد على عدد (15) محطـة محولات جهد فائق جديدة منها عدد (5) محطات جهد 500 ك/ف وعدد(10) محطات جهد 220 ك/ف أبوالمطامير ، رأس غارب ، شرق بنها ، زهراء المعادى ، سمنود ، جنوب 110، بنبان (2)، بنبان (3) جبل الجلالة، بنبان (4)، بير عريضة المتنقلة، صلب السويس (الكوستيل)، الايثيلين، حدائق أكتوبر، وطنية.

وفيما يتعلق بتطور سعات محطات محولات الجهد الفائق تم رفع جهد عدد (2) محطة 220 ك/ف إلى 500 ك/ف تم رفع عدد (3) محطات متنقلة من الشبكة وهي(العاصمة الإدارية ـ جبل الجلالة ـ دمو) بإجمالي سعات 190م.ف.أ حيث ازدادت سعات محطات محولات الجهد الفائق من 74627 م.ف.أ لتصبح 86402 م.ف.أ بنسبة زيادة 15,8 %..كما زادت أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 25060 كم خلال العام 2017 / 2018 لتصبح 26652 كم خلال العام 2018 / 2019 بزيادة 1592 كم.

وحول مشروعات الجهد العالي التي تم تنفيذها .. أضافت مشالي أنه تم وضع الجهد على عدد (12) محطة محولات جهد عالي جديدة وهي: منفلوط ، التجمعات الاستثمارية ، جهينة ، كرم الديب ، الروبيكي ، انترباك ، الأقصر غرب ، ابن بيتك ، لينة ، المعصرة الجديدة ، دماك (1) ، دماك (2) ، ولتطور سعات محطات محولات الجهد العالي تم رفع عدد (1) محطة جهد 66 من الخدمة (توليد غياضة) بسعة 62 م.ف.أ لتزداد سعات محطات محولات الجهد العالي من 56241 م.ف.أ لتصبح 59691 م.ف.أ بنسبة زيادة 1ر6%.

تم تطوير أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي والمتوسط لتزداد أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 21830 كم لتصبح 22179 كم بزيادة قدرها 349 كم..فيما تقوم الشركة بربط محطات الإنتاج العملاقة في كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات على جهد 500 وجهد 220 ك.ف بالشبكة.