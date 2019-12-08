أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

كامل الوزير: مشروعات النقل مسمار في ترس عجلة التنمية التي يقودها الرئيس

11:19 ص الأحد 08 ديسمبر 2019
كامل الوزير: مشروعات النقل مسمار في ترس عجلة التنمية التي يقودها الرئيس

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب – أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المشروعات التي تنفذها الوزارة مسمار في ترس عجلة التنمية الشاملة لمصر التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير وزير النقل، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والاسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري.

وأكد وزير النقل، في تصريحات صحفية، على هامش الاحتفالية، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

كامل الوزير السيسي وزارة النقل مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: تشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيًا فبراير المقبل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان