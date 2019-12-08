كامل الوزير: مشروعات النقل مسمار في ترس عجلة التنمية التي يقودها الرئيس

كتب – أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المشروعات التي تنفذها الوزارة مسمار في ترس عجلة التنمية الشاملة لمصر التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير وزير النقل، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والاسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري.

وأكد وزير النقل، في تصريحات صحفية، على هامش الاحتفالية، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.