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"صحته زي الفل".. ابنة أحمد شفيق تنفي مرضه

09:34 م السبت 07 ديسمبر 2019
"صحته زي الفل".. ابنة أحمد شفيق تنفي مرضه

الفريق أحمد شفيق


القاهرة - مصراوي:
نفت أميرة شفيق، ابنة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ما تردد عن إصابة والدها بوعكة صحية.

وكتبت أميرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم: "والدي بخير الحمد لله وصحته الحمد لله زي الفل.. ومتواجد في البيت".

وعاد أحمد شفيق إلى مصر مطلع ديسمبر 2017، بعد إعلانه اعتزام الترشح لانتخابات الرئاسة التي أجريت في 2018، قبل أن يعود وينسحب من السباق.

ولا يظهر شفيق كثيرًا في المناسبات العامة، ليس إلا حضور بعض مناسبات العزاءات لوزراء سابقين أو شخصيات عامة.

أحمد شفيق أميرة شفيق

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