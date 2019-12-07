إعادة فتح ميناء سفاجا بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب- محمد سامي:

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء "سفاجا" البحرى بمحافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأضاف المركز الإعلامي، أن الميناء يستعد لاستقبال السفينة BESKID_Y وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، بينما تغادر 6 سفن وهي وادي الكرنك، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس، أمانة، عزيز اكسبريس القاهرة.

وأكد المركز الإعلامي، في بيان، انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة الست والموانئ التخصصية بالـ3 محافظات، السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.​