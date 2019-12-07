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ارتفاع صادرات البصل.. والحجر الزراعي يوضح حقيقة شكاوى الهند

01:16 م السبت 07 ديسمبر 2019
ارتفاع صادرات البصل.. والحجر الزراعي يوضح حقيقة شكاوى الهند

البصل

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العام الحالي شهد زيادة تصدير محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي.

وأضاف "العطار"، لمصراوى: السعودية كانت أكبر مستورد للمحصول، ولكن اعتمدنا هذا الموسم على الأسواق الجديدة مثل الهند وباكستان وبانجلادش وغيرهم من البلاد الآسيوية.

وبشأن هجوم مجلس النواب على رئيس الوزراء الهندي بسبب استيراده البصل المصري؛ أوضح أن الأمر لا يتعلق بمدى جودة المحصول المصدر، وأن الحجر الزراعي لم يتلقى أي شكاوى خاصة بالمحصول من أي دولة ولا حتى الهند.

وأكد رئيس الحجر الزراعي، على أن الأمر لم يتعد الاستجواب حيث تعد دولة الهند من الدول المصدرة للمحصول، قائلاً: الأمر ليس لنا علاقة به هو شأن داخلي بالأصدقاء في الهند.

وأشار إلى أن الحجر الزراعي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة المختلفة يطبق منظومة التتبع، بداية من المزرعة إلى محطة التعبئة المعتمدة والشركة المصدرة، من خلال منظومة تكويد المزارع ومحطات التعبئة المختلفة.

يشار إلى أن مصر تعد واحدة من أكبر دول العالم المصدرة لمحصول البصل، بحيث يستهلك السوق المحلى ما يقرب من 2 مليون طن ، والباقي للتصدير الخارجي. ​

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