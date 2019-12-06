مصادر تكشف تفاصيل عودة "القرموطي" للشاشة.. قريبًا

القاهرة - (مصراوي):

كشفت مصادر، استمرار جلسات التفاوض بين المجموعة المتحدة الإعلامية والإعلامي جابر القرموطي من أجل تقديم برنامج على شاشة إحدى قنوات المجموعة والتي رجحت المصادر، أن تكون قناة "الحياة" هي الشاشة الأقرب للظهور عليها.

وأضافت المصادر أن آخر الجلسات التي جمعت الطرفين، مساء الأربعاء، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل تمهيدًا للإعلان عن التعاقد لبدء عمل البرنامج ضمن خريطة القناة بداية الشهر المقبل.

وأشارت المصادر أن المجموعة هي التي ستتولي ترتيب فريق العمل الخاص بالبرنامج والذي لن يكون برنامج قراءة صحف مثلما اعتاد القوموطي منذ ظهوره علي شاشة أون تى فى عام 2009، ولكن سيكون فورمات جديد غير معتاد في البرامج على شاشات الفضائيات المصرية.

في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول -طالب عدم ذكر اسمه- لمصراوي، أن الإعلامي جابر القرموطي بصدد الظهور فعليًا خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر برنامج "ساخر" سيستضيف فيه عدد من الشخصيات العامة.

وأضاف المصدر أن القرموطي قام بالفعل بتصوير حلقات بايلوت للبرنامج بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أنه لم يتم الانتهاء من التعاقد حتى الآن.

كان الإعلامي جابر القرموطي، قد أعلن في شهر أغسطس 2018 عن توقف برنامجه "مانشيت القرموطي"، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، ولفت القرموطي في بيان فذ ذلك الوقت أن التسوية المالية لا زالت جارية بشأن مستحقات له لدى القناة ويأمل أن تنتهي بأقصى سرعة وبكل الود حسب وعد تلقاه من إدارة القناة، آملاً استمرار العلاقة الطيبة مع زملائه في القناة لتظل كما هي قائمة على الاحترام.​