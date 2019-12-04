الكهرباء: 22 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

القاهرة - أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء تبلغ 22 ألف ميجاوات؛ مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و100 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و100 ميجاوات أمس؛ لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و400 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الثالثة ظهرا، وكان قد ظَهَر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.