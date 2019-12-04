أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الثلاثة أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة).

ويتوقع خبراء الهيئة، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وسجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23 -14، والوجه البحري والقاهرة 23- 15، وجنوب سيناء والغردقة 26 - 18، وشمال الصعيد 23- 11 وجنوب الصعيد 25- 14.

وأضافت الهيئة أن طقس الخميس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والنتوسطة على البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23 -14، والوجة البحري والقاهرة 23- 15، وجنوب سيناء والغردقة 26 - 18، وشمال الصعيد 24- 12 وجنوب الصعيد 26- 13.

وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة المقبل، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والنتوسطة على البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 22 -14، والوجه البحري والقاهرة 23- 15، وجنوب سيناء والغردقة 25 - 18، وشمال الصعيد 24- 12 وجنوب الصعيد 27- 13.