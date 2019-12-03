رئيس الهيئة الهندسية: أنهينا 22 مشروعًا ومدينة دمياط للأثاث تكلفت 3.1 مليار جنيه

كتب- محمود مصطفى:

أكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار أن الدولة تهدف إلى خلق جيل جديد من رواد الصناعة ودعم صغار المستثمرين، كما تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مجمعات صناعية وفق أعلى معايير الجوده.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه روعي التدريب والتنوع في المساحات لتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في إقامة قواعد صناعية مكملة ومغذية للصناعات الثقيلة، إلى جانب إقامة القلاع الصناعية الكبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، والاتجاه نحو التصدير وتحقيق تنافسية السوق لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا.

وقال اللواء أركان حرب - موجها حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - "من هذا المنطلق كلفتم سيادتكم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي، لتنفيذ 45 مشروعا في مجال التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، بتكلفة مالية قدرها 92 مليار جنيه تضمنت إنشاء 8 مدن صناعية و16 مجمعا ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة و16 مصنعا ومنطقة استثمارية و5 مشروعات لتجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا أهمها إنشاء 12 مصنعا للملابس الجاهزة بالقليوبية ضمن مشروع (وظيفتك جنب بيتك) وإنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الرسو وجنوب بورسعيد، وتم افتتاحه الأسبوع الماضي بالاضافة إلى مجمعين بمدينة بدر والسادات بإجمالي 498 مصنع، في انتظار الافتتاح.

ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ 23 مشروعا، أهمها إنشاء 3 مناطق استثمارية في بنها وميت غمر والصف، بإجمالي 472 وحدة صناعي، بالإضافة إلى 13 منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يجرى إنشاؤها في 12 محافظة، منها 9 مناطق صناعية في صعيد مصر، بإجمالي 4 آلاف و141 وحدة صناعية.

وتابع: "اليوم نحتفل بافتتاح صرح صناعي جديد تم تنفيذه بواسطة 41 شركة مصرية وطنية يعمل بها 15 ألف مهندس وفني وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو مشروع إنشاء مدينة دمياط للأثاث والذي تم تنفيذه بتكلفة مالية 3.1 مليار جنيه، وفي حال إضافة محطة المعالجة التي تم إنشاؤها لصالح مدينة شطا وتخدم في نفس التوقيت مدينة الأثاث، ستصل القيمة المالية إلى 3.6 مليار جنيه".