السيسي للإعلاميين: "بكرر كلامي عشان مناعة المصريين.. ومش هنرجع للخلف"

كتب- محمد سامي ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يكرر بعض كلماته كثيرًا لخلق حالة مناعة لدى المصريين.

وأضاف السيسي على هامش افتتاح مشروعات في محافظة دمياط: "دا اللي بقوله للحكومة والإعلاميين، مفيش تحدي خطر على مصر، إلا من داخل مصر، أرجو أن تنظروا للبلاد في المنطقة، هفضل أكرر وأكرر عشان يبقى عندنا مناعة، عشان ابقى قدام ربنا عملت اللي عليا، عشان الناس تفهم إن التحرك ممكن يدمر، الدولة بتبذل جهد جبار".

وأوضح: "الناس بتقول هو مستعجل ليه، وبيكرر ليه، عشان المناعة، ولشبابنا الصغير اللي كان عنده 10 سنين في 2011 وبقى عنده 18 سنة، التوعية مش بس للناس اللي حضرت الأحداث، التوعية في الكنيسة والمسجد والجامعة والمدرسة".

وتابع: "حد يقولك هو فيه حاجة، والله ما فيه حاجة، البلد زي الفل، أنا ببص على بكرة والسنين الجاية، خلاص إحنا اتحركنا ومفيش عودة للخلف، كنا بنتكلم في 2016، الوضع الاقتصادي كان كارثيا، لكن الحمد لله دلوقتي عدينا دا، لسه مجبناش سيرة مدينة دمياط عشان ليا كلام مع أهل دمياط".