"العدل": نشارك في الحوار الوطني لضمان انتخابات نزيهة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب شارك في جلسات الحوار الوطني للأحزاب الثلاثة التي عقدت برعاية حزب مستقبل وطن، لإيمان الحزب للوصول لأرضية مستوية لممارسة العمل السياسي، لضمان إجراء انتخابات نزيهة تعود بالنفع على الوطن، وتحقق استقرارًا حقيقيًا على أرض الواقع.

وطالب رئيس حزب العدل، خلال كلمته اليوم الأحد، بالجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب التي يرعاها حزب مستقبل وطن، بفتح المجال السياسي في مصر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن، وإجراء الانتخابات وفقًا للقائمة النسبية المغلقة، لتحقيق أقصى استفادة لجميع الأحزاب على أرض الواقع، ومنح كافة القوى السياسية المساحة نفسها في وسائل الإعلام المختلفة، أثناء تغطية الإنتخابات، والإشراف على الانتخابات والصناديق لضمان إجراء انتخابات نزيهة.​