الوفد: نؤيد الانتخابات بنظام 75% للقائمة.. ونقدم مقترحنا اليوم لـ"مستقبل وطن"

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف ياسر الهضيبي، القيادي بحزب الوفد، عن عزم الحزب التقدم اليوم الأحد، بمقترح خلال جلسة الحوار الوطني الثالث التي يتبناه حزب "مستقبل وطن" لإجراء الانتخابات بنظام 75% للقائمة المغلقة و25% للانتخاب بالنظام الفردي.

وأوضح الهضيبي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذا المقترح هو الأفضل للأحزاب، مشيرًا إلى أن القانون سيخرج نتائج لما تسفر عنه جلسات الحوار الوطني.

وقال الهضيبي إن هذا لا يعد تراجعًا من الوفد، بل يعد انضمامًا لتحالف حزبي مرتقب، قد تجري من خلاله الانتخابات بقائمة وطنية موحدة.



وتابع: "نجتمع اليوم مع مستقبل وطن وفي النهاية المصالح مشتركة، وكلها لأجل تكوين قائمة وطنية موحدة، نخوض بها الانتخابات".

وحصل "مصراوي" على نسخة من جدول الحوار المرتقب أن يبدأ في السادسة ونصف مساء اليوم الأحد، وينتهي بكلمة ختامية في التاسعة لرؤساء الأحزاب.

يذكر أن من حضر الحوار من الأحزاب "الشعب الجمهوري، والغد، والعدل، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي".

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد، أمس السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، الموافقة بالأغلبية على مشاركة حزب الوفد في اجتماع القوى الحزبية والسياسية المزمع عقده اليوم الأحد، للتشاور والتحاور للوصول إلى اتفاق يرسم الحدود الرئيسية لمستقبل العمل السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة، وتفعيل المادة الخامسة من الدستور.