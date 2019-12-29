محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الهجرة لبدء زيارة مبادرة "مراكب النجاة"

كتب- أسامة علي:

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مستهل الزيارة التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الفيوم في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ‏‎التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والتي تنفذها وزارة الهجرة.

وتشمل الزيارة التي تمتد ليومين عددًا من الفعاليات الهامة، ضمن خطة عمل وزارة الهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن جدول فعاليات اليوم الأول يشمل زيارة مركز التطوير التكنولوجي، ويعقبه عرض لشباب المحافظة بفرص البدء في مشروعات خاصة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، بالتوازي مع يوم من الأنشطة الطلابية بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات، ويستهدف طلبة المدارس الإعدادية والثانوية والتعليم الفني والفندقي، ومن ثم يتم عقد لقاء جماهيري مع سيدات عدد من القرى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بقصر ثقافة الفيوم بالتوازي مع حملة "طرق الأبواب" التي ينفذها المجلس في عشر قرى بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة أن الجميع يتعاون على تحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، ويأتي في مقدمتها حماية شبابنا من خطر الهجرة غير الشرعية، بجانب الإشارة إلى سبل الهجرة الآمنة النظامية التي تضمن كافة الحقوق القانونية لمن يرغب في الهجرة وتجنبه كافة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

‎‎وأشادت مكرم بتعاون وجهد المحافظة ومجلس المرأة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول لمختلف القرى بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث إن البداية ستكون بلقاء المواطنين في قرى: تطون ومطول والحجر والغرق وقلهانة مركز أطسا، والتي سبق وأن شهدت إقبال عدد من شبابها على الهجرة غير الشرعية، بالتوازي مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة.

من جانبه، أكد الأنصاري، أن المحافظة ستبذل قصارى جهدها في سبيل إنجاح مبادرة "مراكب النجاة" بالتعاون مع وزارة الهجرة، من خلال العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بشكل ممنهج ومدروس، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في المشروعات القومية العملاقة، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ الفيوم أن المبادرة تعد فرصة ثمينة نخاطب من خلالها الشباب في عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية من أجل التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، كما أن حديثنا سيُوجه في جانب كبير منه للآباء والأمهات أيضا لما يلعبونه من دور مؤثر في قناعات الأبناء بقرار الهجرة غير الشرعية أو العزوف عنه.