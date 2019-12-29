برودة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر 3 أيام في 2019

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (الأحد والاثنين والثلاثاء) في ختام عام 2019.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. والرياح تنشط على أغلب الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية: 19 - 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 21 - 10

الوجه البحري والقاهرة: 19 - 11

جنوب سيناء والغردقة: 22 - 14

شمال الصعيد: 20 - 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 21 - 07

طقس الاثنين

يسود الاثنين المقبل، طقس مائل للبرودة شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.

والرياح نشطة على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية: 17 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 18 11

الوجه البحري والقاهرة: 18 12

جنوب سيناء والغردقة: 23 14

شمال الصعيد: 19 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 22 12

طقس الثلاثاء

يسود يوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية: 17 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 18 11

الوجه البحري والقاهرة: 17 10

جنوب سيناء والغردقة: 22 14

شمال الصعيد: 17 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 20 08