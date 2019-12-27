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حدث في 8 ساعات| السيسي وبوتين يبحثان الملف الليبي.. وحقيقة زلزال المنوفية

06:12 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي وبوتين يبحثان الملف الليبي.. وحقيقة زلزال المنوفية

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت اليوم السبت، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية المهمة، كان أبرزها، الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، ومعهد الفلك ينفي حدوث زلازل بالمنوفية، بالإضافة إلى نفي مجلس الوزراء تنازل مصر عن حصتها المائية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

حدث في 8 ساعات السيسي بوتين ليبيا المعهد القومي للبحوث الفلكية وزارة الزراعة
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