حدث في 8 ساعات| السيسي وبوتين يبحثان الملف الليبي.. وحقيقة زلزال المنوفية
كتب- أحمد مسعد:
شهدت اليوم السبت، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية المهمة، كان أبرزها، الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، ومعهد الفلك ينفي حدوث زلازل بالمنوفية، بالإضافة إلى نفي مجلس الوزراء تنازل مصر عن حصتها المائية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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