حدث ليلاً| 6 قرارات للسيسي في احتفالية "قادرون".. والأزهر يحذر من الإساءة للمسيحيين

القاهرة- (مصراوي):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

السيسي: "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي من ذوي القدرات الخاصة"

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبًا من مشاركة الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي عقدت اليوم بمركز المنارة.

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"احترام الآخر ومحاربة التنمر".. قرارات وتكليفات السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف"

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مطالب الأطفال المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي عقدت الثلاثاء بمركز المنارة.

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مواجهة إعلامية وصياغة تشريعية.. ماذا قال السيسي عن ظاهرة التنمر؟ (صور)

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر.

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الإمام الأكبر لطلاب الأزهر: احترسوا من أي فكر منحرف يسمح بالإساءة إلى المسيحيين

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الله تعالى أنعم على الأمة الإسلامية بشريعة كريمة سمحة، سعد بها وبأحكامها المسلمون كل السعادة، وعاش في ظلها غيرهم من أهل الملل الأخرى آمنين مطمئنين.

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"التنمية المحلية" تكشف عن استعدادها لموسم الأمطار- فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والغرفة المركزية برئاسة الوزراء، وتم وقف أعمال الصيد في ميناء البرلس؛ نظرًا لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

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"الري": "لا تراجع عن موقف مصر تجاه حقها في مياه نهر النيل" -فيديو

أكد محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر ملتزمة تمامًا بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والسعي للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد.

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مفاجأة جديدة بواقعة الهيكلين العظميين بالإسكندرية.. لماذا لم تُكتشف الوفاة طيلة 7 سنوات؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة مفاجأة جديدة في واقعة العثور على هيكلين عظميين لرجل وسيدة على طريق محور المحمودية في منطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

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تزامنًا مع الطقس السيء.. التعليم: منح إجازة المدارس سلطة المحافظين

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين و التعليم العام، إن منح إجازة للمدارس هي سلطة المحافظ، وفقًا لتقديراته ومتابعة بيانات وتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

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تيسيرًا على المواطنين.. "مخالفات البناء" تكشف عن أسباب تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات

قالت نفيسة هاشم، رئيسة لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء، إنه تم مد فترة استقبال طلبات قانون التصالح لمدة 6 أشهر بعد أن كان مقررًا لها الانتهاء في 8 يناير المقبل.

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وسط إجراءات أمنية مشددة.. "التهامي" يبدأ إحياء الليلة الختامية لمولد الحسين

بدأ الشيخ محمود ياسمين التهامي نقيب المنشدين، مساء الثلاثاء، إحياء الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بمنطقة المشهد الحسيني، بشارع الأزهر،وسط إجراءات أمنية مشددة.

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بالصور.. سياح أجانب يحتفلون بـ"الكريسماس" في كنيسة العائلة المقدسة بالأقصر

احتفلت كنيسة العائلة المقدسة للآباء الفرنسيسكان بمدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد، حيث أدى فريق الترانيم بعض الترانيم قبل بدء القداس.

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ترامب يرقي مساعد بالبيت الأبيض رفض الإدلاء بشهادته في قضية عزله

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترقيه مساعد بالبيت الأبيض، تم استدعاؤه في إطار التحقيق الذي يستهدف عزل ترامب في مجلس النواب لكنه رفض الإدلاء بشهادته.

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شرطة النيجر تعتقل تركيين بتهمة تقديم دعم لداعش

اعتقلت الشرطة في النيجر الأربعاء، شخصين تركيين لتحقق معهما بتهمة الإرهاب ودعم تنظيم "داعش".

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مقتل 42 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي ببوركينافاسو

أعلن وزير الاتصالات في بوركينافاسو ريميس فولجانس داندجينو، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ، أمس الثلاثاء، أن 42 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي شهدته البلاد.

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خروج الرئيس البرازيلي من المستشفى بعد استعادته الذاكرة

خرج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من المستشفى الثلاثاء عقب استعادته للوعي بعد سقوطه في حمام القصر الرئاسي، حيث أصيب بفقدان قصير للذاكرة.

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تقارير استخباراتية تحذر من عودة داعش للحياة

أكدت تقارير استخباراتية عراقية وكردية وأمريكية، أن تنظيم داعش الإرهابي، يحاول العودة مرة أخرى إلى الساحة، ويسعى لإعادة ترتيب صفوفه بعد عامين من خسارته للأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا.

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