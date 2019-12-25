أبرزها مبادرة "المركزي".. 15 ملفًا على مكتب "العناني" بعد التعديل الوزاري
كتب- يوسف عفيفي:
بدأ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، بالعمل سريعًا داخل أروقة وزارة السياحة بالعباسية وعقد 3 اجتماعات في أول أيام وجوده بالوزارة.
وتنتظر العديد من الملفات، اطلاع وزير السياحة والآثار للعمل عليها لاستكمال مسيرة الوزيرة السابقة، والتي يستعرضها "مصراوي" كالتالي:
ـ مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة واحتياجات كل قطاع.
- استكمال ملف الوزارة للإصلاح الهيكلي للسياحة وتدريب العاملين داخل القطاع.
- استكمال ملف معايير تنصيف الفنادق المصرية.
- حل المشكلات المتراكمة التي تواجه القطاع السياحي بالكامل.
- استكمال الحملة الترويجية للسياحة المصرية.
- المؤتمرات والمعارض الدولية لتنشيط حركة السياحة الوافدة.
- فتح أسواق سياحية جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية الحالية.
- افتتاح المتحف المصري الكبير2020.
- العمل على زيادة الرحلات البريطانية بعد عودتها من جديد.
- ملف الحج والعمرة والبوابة الإلكترونية الجديدة.
- أزمة الشركات السياحية المتوقفة عن العمل في موسم العمرة.
- متابعة التقارير الدولية عن السياحة المصرية والعالمية.
- أرقام وإحصائيات الحركة السياحية في مصر.
- ملف السياحة الداخلية وتنشيط الحركة داخل معابد ومتاحف الجمهورية.
- تطوير مسار العائلة المقدسة.
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